İran muhalefetine saldırı hazırlığındaki 3 kişiye tutuklama

BRÜKSEL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, cumartesi günü düzenlenen İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyinin etkinliğine saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen İran asıllı 2 Belçika vatandaşı ve İranlı diplomat tutuklandı.
Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Amir S. ve eşi Nasimeh N.'nin cumartesi günü Paris'teki Villepinte Konferans Salonu'nda İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu şüphesi üzerine tutuklandığı bildirildi.
İkilinin Brüksel'de hareket halindeyken durdurulduğu, araçlarında yapılan aramada 500 gram "TATP" adlı patlayıcı madde ve ateşleme mekanizmasının bulunduğu kaydedildi.
İran asıllı çiftin irtibatta bulunduğu ve İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde diplomat olduğu tespit edilen Assadollah A. adlı kişinin ise Almanya'da tutuklandığı duyuruldu.
Belçika polisiyle eş zamanlı olarak Fransız polisinin de bir operasyon düzenlediği, bu çerçevede 3 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
İstihbaratın Belçika Federal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı tarafından sağlandığı, Belçika Federal Savcılığının ise terör soruşturması başlattığı bilgisi paylaşıldı.
Paris'te, İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyinin cumartesi günü düzenlediği etkinliğe, Konsey Başkanı Meryem Rajavi, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giulliani ve uluslararası yetkili katılmıştı.
Her yıl düzenlenen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
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