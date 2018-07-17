İran Necef uçuşlarına yeniden başladı

Irak'taki protesto gösterilerinin ardından durdurulan İran'dan Necef'e uçuşlar yeniden başladı.
Konuyla ilgili basına konuşan İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, "İran'dan Necef Havalimanı'na uçak seferleri şartların normale dönmesiyle yeniden başlatıldı." dedi.
Caferzade, İranlı havayolu şirketlerine verilen izinler çerçevesinde Necef'e uçtuğunu aktardı.
Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerde eylemciler cuma günü Necef Havalimanı'nı basmıştı. Bunun üzerine Iraklı yetkililer havalimanına iniş ve kalkışların askıya alındığını duyurmuştu. İran, cumartesi günü Irak'ın Necef kentine uçak seferlerini "uçuş güvenliği" gerekçesiyle durdurmuştu. Necef uçuşlarının bazıları Bağdat'a yönlendirilmişti.
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