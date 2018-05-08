"İran nükleer anlaşmadan umduğunu bulamadı"

İSTANBUL (AA) - ŞAHİN DEMİR - İranlı eski büyükelçi ve akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Alizade, İran'ın nükleer anlaşmadan umduğunu bulamadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çıkmasını beklemediğini, ancak bazı şartlar öne sürebileceğini söyledi.

İstanbul Şehir Üniversitesi misafir öğretim üyesi Alizade, Trump'ın nükleer anlaşma konusunda bugün yapacağı açıklamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Trump, bu zamana kadar nükleer anlaşmayla ilgili farklı açıklamalar yaptı. Anlaşmadan çıkmayacaktır. Fakat bazı şartlar öne sürecektir." diyen Alizade, ABD Başkanı'nın nükleer anlaşmadan çekilmek yerine İran'ın füzelerine menzil sınırlaması getirmek isteyeceği öngörüsünde bulundu.

Alizade, "Trump'a göre, nükleer anlaşma sonrası İran elde ettiği maddi kazanımlarla bölgedeki eziyetini artırmıştır. Trump bundan memnun değil." görüşünü paylaştı.

Tahran yönetiminin duruşunu da yorumlayan Alizade, "İran, nükleer anlaşmadan sonra umduğunu bulamadı. Durum böyleyken yeniden müzakere masasına oturmak ne iç ne de dış siyaseti açısından fayda sağlamayacaktır. İran Lideri Ali Hamaney böyle bir şeyi kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.