İran Nükleer Anlaşması'nın geleceği görüşmeleri

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin "Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda (KOEP) yer alan katılımcılar, nükleer anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasına olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler.” dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da AB, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen İran Nükleer Anlaşması'nın geleceğine ilişkin görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mogherini, Ortak Kapsamlı Eylem Planı Ortak Komisyonunun bakanlar seviyesinde düzenlenen toplantısında alınan kararları açıkladı.

Mogherini, KOEP'in küresel yayılma karşıtı mimarinin kilit bir unsuru olduğunu ve 2231 sayılı karar ile BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edilen çok taraflı bir diplomasinin önemli bir unsuru olduğunu hatırlatarak, “KOEP’deki katılımcılar, nükleer anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasına olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler.” ifadesini kullandı.