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İran nükleer anlaşmasının geleceği görüşülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz”

VİYANA (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasının Avrupa’nın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin başkanlığında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek üzere toplandı.

Başkenteki Coburg Sarayı'nda başlayan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, bunu anlayabilmiş değiliz, bizi çok zor bir duruma soktu. İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz. “ diye konuştu.

- "Para akışını açık tutmaya çalışıyoruz"

Maas, halihazırda anti blokaj düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Şu an para akışını açık tutmak için uğraşıyoruz, böylelikle İran’ın anlaşmadan çekilmek için nedeni olmayacak.” dedi.

İran nükleer anlaşmasının Avrupa’nın güvenliği için çok önemli olduğunu kaydeden Maas, "Bu nedenle bu anlaşma korunmalı ve İran’ın nükleer çalışmaları barışçıl olarak sürdürmelidir. Her yönüyle mükemmel bir anlaşma değil belki ama hiç olmamasından iyidir. Bu nedenle bugün İran'la görüşmeleri sürdürmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yaptırımlarıyla durumun daha da zorlaştığını ifade eden Maas, İran'ın anlaşmadan çekilmesi durumunda konunun daha da karmaşık bir hal alacağını, bunun yaşanmaması için çalıştıklarını belirtti.

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