İran nükleer anlaşmasının geleceği görüşülecek

VİYANA (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasının Avrupa’nın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin başkanlığında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek üzere toplandı.

Başkenteki Coburg Sarayı'nda başlayan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, bunu anlayabilmiş değiliz, bizi çok zor bir duruma soktu. İran’a bu anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanacağını açık şekilde göstermek istiyoruz. Bunun için özellikle Avrupa’da şartları oluşturmaya çalışıyoruz. “ diye konuştu.