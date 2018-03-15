"İran nükleer bomba geliştirirse biz de yaparız"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi halinde kendilerinin de bunu yapacağını söyledi.
ABD'nin CBS kanalında yayınlanan bir programa katılan Bin Selman, "İran'ın nükleer bomba geliştirmesi halinde Suudi Arabistan da aynısını yapar." dedi.
- İran liderine "Hitler benzetmesi"
İran lideri Ali Hamaney'i Hitler'e benzeten Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Hitler tehlikesinin dünya ülkeleri tarafından geç fark edildiğini ve şimdi aynı tehlikenin Ortadoğu'da da yaşanmasından endişe duyduğunu" ifade etti.
Suudi Arabistan ekonomisinin İran ekonomisinden daha büyük olduğunu dolayısıyla Tahran'ın kendileri için bir rakip olmadığını kaydeden Bin Selman, İran ordusunun da İslam ülkeleri arasındaki ilk 5 ordu arasında yer almadığını belirtti.
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