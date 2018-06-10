İSTANBUL (AA) - İran ordusu, ülkenin kuzeybatısında güvenlik güçleri ile silahlı terörist gruplar arasında çıkan çatışmalarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı'nın İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur'a dayandırdığı habere göre Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Uşneviye ve Kürdistan eyaletine bağlı Servabad ilçeleri kırsalında çıkan çatışmalarda 3 terörist grup etkisiz hale getirildi.

Uşneviye kırsalında cuma günü çıkan çatışmalarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Pakpur, Uşneviye ve Servabad kırsalında bugün de 2 terörist grupla çatışmaya girildiğini kaydetti. Pakpur, bugünkü çatışmalarda 6'sı ölü, 3'ü yaralı olmak üzere 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Pakpur, söz konusu terörist grupların ismini belirtmezken çatışmaların yaşandığı bölgeler daha önce terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ile İran askerleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

