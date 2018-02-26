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İran resmi medyasına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 00:40 | Son Güncelleme

Tahran Milletvekili Sadıki, İran resmi medyasını Suriye'nin Doğu Guta ve Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Müslüman halka yönelik katliamlara sessiz kalmakla suçladı

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, ülkesinin resmi medyasını Suriye'nin Doğu Guta ve Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Müslüman halka yönelik katliamlara sessiz kalması nedeniyle eleştirdi.

Sadıki, Twitter hesabında, "Hem Doğu Guta'da hem de Arakan'da Müslümanlar katlediliyor fakat bizim resmi medyamızda hiç yansıtılmıyor." ifadelerine yer verdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesinde 14 Kasım 2017'den bu yana düzenlenen hava ve kara saldırılarında 1100'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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arakan doğu guta İran Meclisi Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki

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