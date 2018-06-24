"İran, Rusya'nın siyasi oyuncağı olmuştur"

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Haşmetullah Felahetpişe, İran'ın defalarca Rusya'nın "çıkar siyasetinin oyuncağı" olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Felahetpişe, "Rusya uluslararası siyaset kurallarına göre hareket ederken biz (İran) söz konusu kuralları görmezden gelerek duygusal davranıyoruz. Ruslar bu kural gereği menfaatlerinin gereği ne ise ona göre her ülkeye yaklaşabiliyor." dedi.

İran'da Suriye ve Rusya'nın dış politikalarını bile eleştirmenin mümkün olmadığını belirten Felahetpişe, "İran-Rusya ilişkilerine baktığımızda, İran'ın defalarca Rusya'nın çıkarları doğrultusunda siyasi oyuncağı olduğunu görüyoruz. Fakat ne yazık ki, ülkemizin dış politikasında Suriye, Rusya ve bazı ülkelerin politikalarını dahi eleştirebilmek mümkün olmamaktadır. Onlar eleştirildiğinde, biz eleştirilmiş oluyoruz. Bu tür gerçekçi yaklaşımlarım nedeniyle ülke içindeki bazı mahfillerin tehditlerine maruz kaldım." ifadelerini kallandı.