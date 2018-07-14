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İran Sağlık Bakanından ABD'ye yaptırım tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanı Hasan Haşimi, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının "ilaç ve tıbbi malzeme" teminini engellediğini belirtti

İran Sağlık Bakanı Hasan Haşimi, ABD'nin Tahran'a yönelik uyguladığı yaptırımların ilaç ve tıbbi malzemelerin teminine engel olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre Haşimi, bünyesinde tıp fakülteleri barındıran üniversitelerin rektörleriyle başkent Tahran'da bir araya geldi.

Haşimi, buradaki görüşmesinde kasım ayında uygulanmaya başlayacak ABD yaptırımlarına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Yaptırımların doğrudan halkı etkilediğini vurgulayan Haşimi, "ABD'nin İran halkını düşündüğü, ilaç ve tıbbi malzemelerin yaptırım listesinde olmadığı bir yalan çünkü, finansal yaptırımlarda kundaktaki bebekten sıradan vatandaşa kadar herkes zarar görür." dedi.

İranlı bakan, şöyle devam etti:

"Bankacılık işlemleri yaptırıma maruz kaldığında mali kaynaklar zarara uğruyor ve bunun zararı doğrudan halka yansıyor. Bu süreçte gece gündüz çalışmalı ve şartların geçmişten çok daha farklı olduğunu anlamalıyız."

Haşimi, yaptırımların oldukça ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Bir fırtınanın yaklaştığını bilmeliyiz ve hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Sağlık Bakanı Hasan Haşimi

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