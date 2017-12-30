İran sınırında ilginç görüntü

Türkiye'nin Suriye sınırında inşasına başladığı duvarın tamamlandığını söyleyen TOKİ Başkanı Turan, "İran sınırı boyunca 144 kilometrelik duvarın da yarısını tamamladık. Suriye sınırından sonra İran sınırımızda devam eden duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecek" dedi. Suriye sınırına dünyanın en uzun 3'üncü duvarını ören TOKİ'nin Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, idarenin sadece sosyal konut değil hastane, stadyum ve okul gibi yapıları da inşa ettiğine dikkat çekti.

"OLAĞANÜSTÜ TEHLİKELİ BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Bu yıl içerisinde Türkiye-Suriye sınırındaki duvarı ve duvardan daha önemli olan güvenlik yolunu inşa ettiklerini belirten Turan, İran sınırındaki duvar inşasının ise sürdüğünü söyledi. Turan şöyle konuştu: "Sınıra yapılacak toplam 144 kilometrelik duvarın 57,152 kilometrelik kısmı Iğdır'da, geriye kalan 86,848 kilometrelik kısım ise Ağrı sınırında inşa ediliyor. Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yapıyoruz. Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Beş ayrı etap halinde inşa ettiğimiz duvarın yarısını tamamladık. Ayrıca yolların yapımını da hızla devam ediyoruz."