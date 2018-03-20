İran sınırında korkunç görüntü

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın bir noktada 1'i kadın, 2 kişinin donmuş cesetleri bulundu. Cesetlerin, yurda yasadışı yollarla girmeye çayışan kaçaklara ait olabileceği tahmin ediliyor.
DHA'nın haberine göre, Başkale'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, karlar içerisinde, yabancı uyruklu 1'i kadın, 2 kişinin donmuş cesetleri ile karşılaştı. Otopsi için Van'a gönderilen cesetlerin, yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan kaçaklara ait olabileceği belirtildi.
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