İran, Sünni din adamının Katar'ı ziyaretine izin vermedi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinin Cuma İmamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi'nin Katar'a ziyaretinin İranlı yetkililer tarafından engellendiği belirtildi.
AA muhabirine konuşan "Bahar-i Belucistan" dergisi editörü Mahmud Berahuyinejad, sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere Tahran'a gelen İsmailzehi'nin İran güvenlik güçleri tarafından geri çevrildiğini söyledi.
Berahuyinejad, "Abdulhamid İsmailzehi, Katarlı Beluçların daveti üzerine bir kaç günlük program için Doha'ya gitmek üzere Tahran'a geldiğinde güvenlik güçleri kendisini arayarak Zahidan'a geri dönmesini istedi." dedi.
Daha önce de yurt dışına yapacağı ziyaretler engellenen İsmailzehi, 31 Haziran 2013'te Katar'da düzenlenen "Doha dinler arası diyalog konferansı"na katılamamıştı. İsmailzehi'nin son yıllarda İran'ın diğer Sünni bölgelerine yapmak istediği ziyaretler de yetkililer tarafından engellenmişti.
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