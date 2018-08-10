ANKARA (AA) - İran Çevre Kurumu Başkanı İsa Kelanteri, erozyonun giderek artmasıyla İran'ın toprak sorununda dünyada birinci hale geldiğini belirtti.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kelanteri, ülke topraklarının hektar başına 12 tonluk erozyona uğradığını ve bu istatistiğin yıllık raporlara yansıdığını söyledi.
Kelanteri, "Toprak sorunu, ABD ya da İsrail'le ilgili değil, geçmiş yıllarda uygulanan yanlış politikaların bir sonucu olarak ortaya çıktı. İran toprak sorununda dünyada birinci hale geldi." dedi.
Çevre konusunda uluslararası standartlara uyulması halinde sanayi işletmelerinin yüzde 80'inin kapatılması gerektiğini belirten Kelanteri, özellikle Tahran rafinesi ve otomobil fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı kapatılması gerektiğini ifade etti.
Kelanteri, İran'daki bütün nehirlerin kuruduğunu hatırlatarak, gelecek nesillere hiçbir şey bırakmadıklarını söyledi.
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