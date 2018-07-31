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İran Trump'a güvenmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin güvenilmez olduğunu belirtti

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin Washington'a karşı güvensizliğin kanıtı olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rahmani Fazli, ABD Başkanı Donald Trump’ın ön şartsız görüşme açıklamasına değindi.

ABD yönetiminin güvenilmez olduğunu belirten İranlı bakan, "Nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılan bir ülkeye nasıl güvenilir." ifadesini kullandı.

ABD tarafından çelişkili açıklamalar geldiğini dile getiren Rahmani Fazli, "Bir taraftan yeni yükümlülükleri kabul etmesi için İran'a baskı uygulanmalı diyorlar diğer taraftan ön koşulsuz müzakereden söz ediyorlar." dedi.

Öte yandan Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi de Trump'ın teklifine Tahran'da değer verilmediğini belirtti.

Harrazi, şunları söyledi:

"ABD ile müzakerelerden edindiğimiz acı tecrübeler ve Amerikalı siyasetçilerin devamlı olarak nükleer anlaşmayı ihlal etmesi göz önüne alındığında Trump'ın önerilerine değer vermememiz doğal."

Trump'ın her şeyden önce nükleer anlaşmadan çekilmesini telafi etmesi gerektiğini vurgulayan Harrazi, müzakere şartlarının oluşabilmesi için ABD yönetiminin uluslararası hukuka ve önceki başkanların yükümlülüklerine uyacağını göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtmişti.

Trump, "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." diyerek, Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı olmadığını kaydetmişti.

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İRAN kemal harrazi nükleer Trump

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