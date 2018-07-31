İran Trump'a güvenmiyor

"ABD ile müzakerelerden edindiğimiz acı tecrübeler ve Amerikalı siyasetçilerin devamlı olarak nükleer anlaşmayı ihlal etmesi göz önüne alındığında Trump'ın önerilerine değer vermememiz doğal."

ABD tarafından çelişkili açıklamalar geldiğini dile getiren Rahmani Fazli, "Bir taraftan yeni yükümlülükleri kabul etmesi için İran'a baskı uygulanmalı diyorlar diğer taraftan ön koşulsuz müzakereden söz ediyorlar." dedi.

ABD yönetiminin güvenilmez olduğunu belirten İranlı bakan, "Nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılan bir ülkeye nasıl güvenilir." ifadesini kullandı.

Trump'ın her şeyden önce nükleer anlaşmadan çekilmesini telafi etmesi gerektiğini vurgulayan Harrazi, müzakere şartlarının oluşabilmesi için ABD yönetiminin uluslararası hukuka ve önceki başkanların yükümlülüklerine uyacağını göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtmişti.

Trump, "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." diyerek, Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı olmadığını kaydetmişti.

