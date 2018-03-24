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İran Trump'a karşı Rusya ve Çin'le yakınlaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

İran Trump'a karşı Rusya ve Çin'le yakınlaşacak

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, "ABD, İran'a karşı daha saldırgan politikalar izlemeyi hedefliyor. Biz de buna karşılık Doğu'ya özellikle Çin ve Rusya'ya bakışımızı güçlendirmeliyiz." dedi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Burucerdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın savaş yanlısı ve İran karşıtlığıyla tanınan John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamasının Tahran'a karşı daha saldırgan politikalar izleneceğine işaret ettiğini söyleyen Burucerdi, "Biz de buna karşılık Doğu'ya özellikle Çin ve Rusya'ya bakışımızı güçlendirmeliyiz. ABD yaptırımlarının hedefi olan ve bu ülkeyle ciddi sorunları bulunan Çin ve Rusya gibi önemli ülkelerle ilişkilerimizi takviye etmeliyiz." diye konuştu.

Burucerdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki önemli ve etkili üyesi olarak nitelendirdiği Çin ve Rusya ile kurulan güçlü ilişkilerin ABD'nin İran'a karşı izlediği saldırgan politikayı etkisiz hale getirmeye yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın göreve geldiği günden bu yana nükleer anlaşmayı ortadan kaldırmak için çaba gösterdiğini hatırlatan Burucerdi, ancak bu çabaların Avrupa ülkeleri ve Trump tarafından görevinden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın muhalefeti sonucu başarılı olamadığını ifade etti.

Burucerdi ayrıca, Trump yönetimi tarafından Çin'e ek vergi getirilmesi sonrasındaki süreçte Pekin yönetimi ile ekonomik ilişkilerin artırılmasının önemine dikkati çekti.

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