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İran Türkiye'ye desteğini yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, Türkiye'ye karşı zorlu bir ekonomik savaş başlattı. İran, Ankara'yı tamamen desteklemektedir" - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: "ABD ile müzakereleri yasaklıyorum

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Türkiye'ye yönelik desteğini yinelerken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de ABD ile müzakereleri yasakladığını duyurdu.

El-Cezire televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD yönetiminin izlediği politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlar uygularken ön koşulsuz görüşme teklif etmesinin propagandadan ibaret olduğunu söyleyen Zarif, Tahran'ın Washington'la tehditlerin gölgesi altında müzakere etmeyeceğini ifade etti.

Zarif, şöyle devam etti:

"Washington öncelikle yaptırımları durdurmalıdır. ABD ile görüşmeler yalnızca diğer ülkelere saygı duyması ve yaptırımlardan vazgeçmesi durumunda mümkün olabilir."

Washington'un yaptırım ve tehdit politikasının İran'ın bölgesel politikalarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Zarif, balistik füze programının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını bu yüzden bu konuda müzakerelere yanaşmayacaklarını ifade etti.

ABD'nin Türkiye ekonomisine yönelik attığı adımları da değerlendiren Zarif, "ABD, Türkiye'ye karşı zorlu bir ekonomik savaş başlattı. İran, Ankara'yı tamamen desteklemektedir." dedi.

- Hamaney ABD ile müzakereleri yasakladı

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da çeşitli kesimlerden halk temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, ABD ile müzakereleri yasakladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra Washington'un gerçek yüzünü bütün dünyaya gösterdiğini söyleyen Hamaney, bu ülkenin İran'a ya müzakere ya da savaş seçeneklerini dayatmaya çalıştığını ifade ederek, "Ne savaş olacak ne de müzakere edeceğiz." dedi.

ABD'nin geçmişten bu yana uluslararası yükümlülüklerine uymadığını söyleyen Hamaney, "Bu sahtekar devletle neden müzakere edelim? ABD ile müzakereleri yasaklıyorum. " ifadesini kullandı.

- "ABD ile nükleer müzakere yanlıştı"

Nükleer müzakereleri de "hata" olarak değerlendiren Hamaney, "ABD ile nükleer müzakere yanlıştı. Müzakereler konusunda hata yaptım. Hükümet yetkililerine izin verdim onlar da belirlediğimiz kırmızı çizgilerin dışına çıktılar." diye konuştu.

Hamaney, nükleer müzakereler konusunda ayrıca Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kendisine "Eğer sizin kısıtlamalarınız olmasaydı müzakerelerde daha fazla taviz verirdik." dediğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Türkiye Zarif

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