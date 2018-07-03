HABER

İran UF4 üretim çalışmalarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:45 | Son Güncelleme

İran UF4 üretim çalışmalarına başladı

İran, sivil nükleer programı kapsamında İsfahan'da uranyum tetraflorid (UF4) üretimine başladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade, Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde yaptığı incelemelerden sonra basına yaptığı açıklamada, UF4 üretimi için çalışmalara yeniden başlandığını duyurdu.

Mihralizade, çalışmaların ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı sonrasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin emriyle başlatıldığını belirtti.

İsfahan'daki tesiste geçen hafta devreye giren uranyum hekzaflorid (UF6) üretim tesisinde şu anda orta düzeyde üretim yapıldığını aktaran Mihralizade, 1 ay içinde söz konusu tesisten yapılacak üretimlerle başta Buşehr Nükleer Enerji Santrali olmak üzere ülkedeki nükleer tesislerin ihtiyaç duyduğu yakıtın temin edileceğini ifade etti.

UF4 olarak adlandırılan uranyum tetraflorid maddesi uranyum zenginleştirmede kullanılıyor.

ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran lideri Hamaney, nükleer anlaşma çerçevesinde ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı vermişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu, geçen hafta İsfahan kentindeki Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde uranyum zenginleştirme tesislerinde kullanılan santrifüjlerin ham maddesi olarak kullanılan UF6 üretiminin başlatıldığını duyurmuştu.

İran nükleer anlaşma kapsamında şu anda uranyum zenginleştirmek için yaklaşık 5 bin santrifüj kullanıyor ve yüzde 3,5 oranında uranyum zenginleştiriyor. Tahran yönetimi, Buşehr'deki ülkenin tek nükleer enerji santrali için daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacı olduğunu savunuyor.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar varİstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
Akdeniz için 'denizanası' uyarısıAkdeniz için 'denizanası' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN nükleer

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var

İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var

115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı

115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı

İstanbul'da lüks araçlı maganda dehşeti! Üniversite öğrencisini silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da lüks araçlı maganda dehşeti! Üniversite öğrencisini silahla vurarak öldürdü

Melih Gökçek'ten idam anketi

Melih Gökçek'ten idam anketi

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.