İran UF6 tesisini açtı

İran, sivil nükleer programı kapsamında İsfahan'da Uranyum Hekzaflorid (UF6) üretim tesisini açtı.
İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsfahan kentindeki UF6 tesisi, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı sonrasında hizmete girdi.
İsfahan'daki Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde yer alan UF6 üretim fabrikasının hizmete girmesiyle 9 yıl sonra yeniden "sarı kek" olarak adlandırılan ve nükleer yakıt üretiminin ham maddesi olarak bilinen öğütülmüş uranyum oksit üretildi.
ABD'nin Kapsamlı Ortak Eyle Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran lideri Hamaney, nükleer anlaşma çerçevesinde ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı vermişti.
UF6 olarak adlandırılan Uranyum Hekzaflorid maddesi uranyum zenginleştirme tesislerinde kullanılan santrifüjlerin ham maddesi olarak kullanılıyor.
Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!
Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia
Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi
Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum