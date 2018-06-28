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İran UF6 tesisini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

İran, sivil nükleer programı kapsamında İsfahan'daki Uranyum Hekzaflorid (UF6) üretim tesisini açtı

İran, sivil nükleer programı kapsamında İsfahan'da Uranyum Hekzaflorid (UF6) üretim tesisini açtı.

İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsfahan kentindeki UF6 tesisi, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı sonrasında hizmete girdi.

İsfahan'daki Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde yer alan UF6 üretim fabrikasının hizmete girmesiyle 9 yıl sonra yeniden "sarı kek" olarak adlandırılan ve nükleer yakıt üretiminin ham maddesi olarak bilinen öğütülmüş uranyum oksit üretildi.

ABD'nin Kapsamlı Ortak Eyle Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran lideri Hamaney, nükleer anlaşma çerçevesinde ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı vermişti.

UF6 olarak adlandırılan Uranyum Hekzaflorid maddesi uranyum zenginleştirme tesislerinde kullanılan santrifüjlerin ham maddesi olarak kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN uf6

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