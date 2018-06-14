İran uyruklu kadının 4 aylık bebeği ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İran uyruklu 4 aylık bebek, yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartta kalan İran uyruklu Zahra Najafi, 4 aylık bebeği Shorana Najafi'yi sabah emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Öğlen saatlerinde bebeğinin yatağında hareketsiz olduğunu gören anne, durumu akrabalarına bildirdi.

Ailenin yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından battaniyeye sarılarak cenaze aracına konulan bebeğin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

