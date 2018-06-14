HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İran uyruklu kadının 4 aylık bebeği ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

İran uyruklu kadının 4 aylık bebeği ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İran uyruklu 4 aylık bebek, yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartta kalan İran uyruklu Zahra Najafi, 4 aylık bebeği Shorana Najafi'yi sabah emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Öğlen saatlerinde bebeğinin yatağında hareketsiz olduğunu gören anne, durumu akrabalarına bildirdi.

Ailenin yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından battaniyeye sarılarak cenaze aracına konulan bebeğin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)
Sosyal medya 'Umut' olduSosyal medya 'Umut' oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek İRAN ölüm şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 14 Haziran: Bayram arifesinde 10 milyon liralık çekiliş! (MPİ Süper Loto sorgula)

Süper Loto sonuçları 14 Haziran: Bayram arifesinde 10 milyon liralık çekiliş! (MPİ Süper Loto sorgula)

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 8 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 8 yıl 9 ay hapis cezası

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 3 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 3 ölü 8 yaralı

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.