İran ve İsrailli yetkililerin Ürdün'de görüştüğü iddiası

İSTANBUL (AA) - İran ve İsrailli yetkililerin, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptıkları gizli görüşmede, "Tahran yönetiminin Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalara katılmaması" konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan "İlaf" gazetesinin, görüşmede hazır bulunan bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran'ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevsi Bur'un da aralarında yer aldığı İranlı emniyet yetkilileri ile Mossad başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerin, Amman'daki bir otelin farklı odalarında konakladığı, taraflar arasındaki müzakerenin, mesajları taşıyan Ürdünlü bir ara bulucu tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Haberde, dolaylı müzakerenin konusunun Suriye'nin güneybatısında, özellikle de Dera ve el-Kuneytara kentlerinde çıkması beklenen çatışmalar olduğu belirtilerek, "Görüşme sonucu İran'ın yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve diğer Şii grupların, söz konusu bölgede Esed rejim güçleri ile muhalifler arasında meydana gelmesi beklenen çatışmalara katılmama ve Ürdün'ün de sınırlarını geçişlere karşı koruması yönünde anlaşmaya varıldı." iddialarına yer verildi.