İran'a beklenen ABD yaptırımlarının ardından OPEC anlaşması tehlikede

RİYAD (AA) - FARİS KEREM - ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a ekonomik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmasının ardından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreten ülkelerin kendi aralarında petrol üretimini azaltmak için yaptıkları anlaşma tehlikeye girdi.

Suudi Arabistan ve Irak'tan sonra petrol üretiminde 3. sırada olan İran, OPEC'in verilerine göre geçen mart ayında günlük 3 milyon 814 bin varil petrol üretti.

İran'ın nisan ayındaki günlük ihracatı 2,6 milyon varil petrole ulaşarak Ocak 2016'da ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasından beri rekor seviyeye yükselmişti.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer programı nedeniyle İran'a 2012'de yaptırım uygulamaya başlaması, İran'ın günlük petrol ihracatının 2,5 milyon varilden yaklaşık 1 milyon varil petrole düşmesine neden olmuştu.

- Petrol piyasalarının desteklenmesi

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığından bir yetkili, ülkesinin, dünya ekonomisinde büyümenin devamı ile üreticilerin ve tüketicilerin çıkarları doğrultusunda petrol piyasalarının istikrarını destekleme konusuna bağlı kalacağını belirtti.