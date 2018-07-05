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İran'a casusluk yapmakla suçlanan İsrailli eski bakan hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

İran'a casusluk yapmakla suçlanan İsrailli eski bakan hakim karşısında

KUDÜS (AA) - İsrailli eski bakan ve milletvekili Gonen Segev, "İran adına casusluk yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen ve basına kapalı gerçekleştirilen davada Segev, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Dava hakkında yayın yasağı olsa da İsrail basınında yer alan iddialara göre Segev, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak "birçok raporu" İran'a sızdırdı.

Nijerya'da yaşayan Segev, Ekvator Ginesi'ne yaptığı ziyaret sırasında yerel polis tarafından yakalanmış, geçen ay İsrail'e iadesinin ardından gözaltına alınmıştı.

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet, 1992-1995 yıllarında Enerji Bakanı olarak görev yapan Segev'in, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Şin Bet'in açıklamasında 2012'den bu yana İran adına casusluk yaptığı ileri sürülen Segev'in, ilk olarak İran'ın Nijerya'daki büyükelçiliğinde bazı İranlı yetkililerle bir araya geldiği, daha sonra iki defa İran'ı ziyaret ederek bazı kişilerle görüştüğü iddia edilmişti.

Daha önce de Hollanda'dan İsrail'e 30 bin uyuşturucu hap sokmaya çalışmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Segev, 2005 yılında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Segev, 2 yıl hapiste kaldıktan sonra 2007'de serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
casusluk İRAN israil

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