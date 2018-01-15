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İran'da 13. İSİPAB Konferansına doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- İran Meclis Başkanı Laricani, dünyadaki en iyi enerji kaynaklarının İslam ülkelerinde olduğunu söyledi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, dünyadaki en iyi enerji kaynaklarına sahip İslam ülkelerinin yapılacak doğru bir koordinasyonla çıkar çatışması içine girmesinin önlenmesi gerektiğini belirtti.

Başkent Tahran'da yarın yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı öncesi düzenlenen İSİPAB 20.Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Laricani, "En iyi enerji kaynakları, madenler ve ziraat alanları ile uzmanlar İslam ülkelerinde bulunuyor. Önemli olan gerekli koordinasyon ve planlamayı yaparak ülkeler arasındaki çıkarları çatıştırmamaktır." dedi.

İslam ülkelerinin, sahip oldukları imkanlardan karşılıklı şekilde faydalanabilmeleri gerektiğini dile getiren Laricani, İSİPAB'ın amaçlarından birinin de üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Laricani, İslam ülkelerinin sahip olduğu farklı imkanların nasıl bir araya getirileceği üzerinde düşünmek gerektiğine işaret ederek "Günümüz dünyasında dostluk ve güvenlik yanında ekonomik ilişkileri de arttırarak aramızdaki bağları güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesi karşısında İslam ülkelerinin gösterdiği tavırdan övgüyle söz eden Laricani, Filistin sorununun İslam ülkelerinin gündemlerinin ilk sırasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Öğle saatlerinde beraberindeki heyetle Tahran'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın Laricani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Tahran yarın 13. İSİPAB Konferansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

(AA)

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