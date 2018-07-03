İran'da 14 Azeri aktiviste gözaltı

İran'da güvenlik güçlerinin 14 Türk asıllı sivil aktivisti gözaltına aldığı bildirildi.
Araznews adlı internet sitesinin haberine göre, Keliber kenti yakınlarındaki "Babek Kalesi" adlı bölgede toplantı düzenlemek isteyen Türk asıllı aktivistlerden 14'ü gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında bölgenin önde gelen sivil aktivistlerinden Abbas Lisani'nin de yer alıyor.
Haberde, Rahim Gulami, Esger Ekberzade, Ali Vaseki, Said Sadıkifer, Mehdi Huşmend, Abdullah Huşmend, Rahim Sasani, Seccad Sadıki, Murteza Muhammedi, İbrahim Nuri, Cafer Rüstemi Rad, Seccad Culani ve Müçteba Abduli adlı aktivistlerin Erdebil, Tebriz ve Tahran kentlerinde gözaltına alındıkları aktarıldı.
Gözaltı işlemlerinin neden yapıldığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
İran'daki Türkler, uzun yıllar Babek Kalesi adı verilen ve Türklüğün simgesi olarak kabul ettikleri bölgede her yıl Temmuz ayında etnik kimliklerine ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla toplanıyordu. Son yıllarda ise İran güvenlik güçlerinin baskıları nedeniyle söz konusu buluşmalar gerçekleştirilemedi. Gözaltına alınan aktivistler, bu yıl yeniden toplanmak için çağrılar yapmıştı.
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