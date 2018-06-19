HABER

İran'da 2 milyon 808 bin uyuşturucu kullanıcısı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

İran'da 2 milyon 808 bin uyuşturucu kullanıcısı var

İran Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Sözcüsü Perviz Efşar, ülkede 2 milyon 808 bin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu duyurdu.

Efşar, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü münasebetiyle ülkedeki uyuşturucu sorununa ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

İran'da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin hazırlanan "Madde Bağımlılığının Değerlendirilmesi" adlı son rapora göre, ülkede 2 milyon 808 bin kişinin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu belirten Efşar, bu kişilerin hepsinin bağımlı olmadığını söyledi.

Efşar, "Bu kişiler arasında bağımlılar kesinlikle var ancak ülkede kaç kişinin bağımlı olduğunu kesin olarak belirlemek için Bağımlılık Değerlendirmesi adlı geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma sonuçlanınca ülkedeki uyuşturucu bağımlılarının sayısını göreceğiz." dedi.

İran'da alkol ve uyuşturucu tüketimi yasak ancak resmi rakamlara göre, yılda yaklaşık 3 bin kişi uyuşturucudan hayatını kaybediyor. Resmi olmayan verilerle bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

- Uyuşturucu tüketiminde dünyada ikinci sırada

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde ile Mücadele Ajansı raporlarına göre, dünyada üretilen uyuşturucu maddelerin yüzde 19’unu tüketen tüm Avrupa kıtasından sonra yüzde 15’lik uyuşturucu madde tüketimiyle dünyada ikinci sırada bulunan İran’da uyuşturucu maddeyle mücadele, ülkenin temel sorunları arasında yer alıyor.

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Siirt'te askeri araca EYP'li saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (2)Siirt'te askeri araca EYP'li saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (2)
Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyorKandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN uyuşturucu madde

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Menbiç operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması

Menbiç operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor

Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor

Belediye işçileri buldu! Beylikdüzü sahilinde korkunç manzara

Belediye işçileri buldu! Beylikdüzü sahilinde korkunç manzara

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Günlük burç yorumları: 19 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.