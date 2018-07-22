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İran'da 20 katlı iş merkezi yandı: 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Başkent Tahran'daki 20 katlı Parmis İş Merkezi'nde çıkan yangında 24 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki 20 katlı Parmis İş Merkezi'nde çıkan yangında 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran İtfaiye Kurumu Sözcüsü Celal Meleki, Tahran'ın kuzeybatısındaki Rahı Ahen Mahallesi'nde bulunan Parmis İş Merkezi'nde yangın çıktığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Meleki, yangının 6.kattan başladığını ve binanın en üst katlarına kadar ulaştığının gözlendiğini belirtti.

Binayı boşaltma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Meleki İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 24 kişinin tedavisinin olay yerinde yapıldığını dile getirdi.

Meleki, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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