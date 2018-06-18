İran'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Tahran Milletvekili Tayyibe Siyavuş, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesini "cinayet" olarak nitelendirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Siyavuş, henüz olayla ilgili ayrıntıların belirsizliğini koruduğunu bildirerek, "Resmi olmayan kaynaklardan aldığım bilgiye göre olayla ilgili gözaltına alınan zanlı idari makamlara yakın, zengin bir kişi." dedi.

Konunun takipçisi olduklarını kaydeden Siyavuş, "Bizim toplumumuzda kadınlar bu gibi olayları genellikle ailelerinden saklarlar. İranşehr'de meydana gelen bu olay cinayettir." ifadelerini kullandı.

Siyavuş ayrıca konuyu yarın Meclis Genel Kurul Toplantısında gündeme getireceğini dile getirdi.

- "Olayın ne boyutta olduğu gözlenmeli"

Öte yandan İran Başsavcılığı internet sitesine konuşan Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri de İranşehr'le ilgili iddiaları yalanlayarak, 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini kamuya açık yerlerde dile getiren kimseler hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti.