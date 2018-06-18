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İran'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

İran Meclisi Tahran Milletvekili Tayyibe Siyavuş: "Resmi olmayan kaynaklardan aldığım bilgiye göre olayla ilgili gözaltına alınan zanlı idari makamlara yakın, zengin bir kişi" -İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri: "Olayın bahsedildiği boyutta olduğuna ilişkin haberler kesinlikle yalan"

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Tahran Milletvekili Tayyibe Siyavuş, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesini "cinayet" olarak nitelendirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Siyavuş, henüz olayla ilgili ayrıntıların belirsizliğini koruduğunu bildirerek, "Resmi olmayan kaynaklardan aldığım bilgiye göre olayla ilgili gözaltına alınan zanlı idari makamlara yakın, zengin bir kişi." dedi.

Konunun takipçisi olduklarını kaydeden Siyavuş, "Bizim toplumumuzda kadınlar bu gibi olayları genellikle ailelerinden saklarlar. İranşehr'de meydana gelen bu olay cinayettir." ifadelerini kullandı.

Siyavuş ayrıca konuyu yarın Meclis Genel Kurul Toplantısında gündeme getireceğini dile getirdi.

- "Olayın ne boyutta olduğu gözlenmeli"

Öte yandan İran Başsavcılığı internet sitesine konuşan Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri de İranşehr'le ilgili iddiaları yalanlayarak, 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini kamuya açık yerlerde dile getiren kimseler hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti.

Sadece 2 veya 3 kadının konuyla ilgili şikayette bulunduğunu aktaran Muntazeri, şunları kaydetti:

"Olayın ne boyutta olduğu gözlenmelidir. Şikayetçiler şikayetlerinde sabit kalacaklar mı? Maalesef bazıları kamuoyunu yalan haberlerle meşgul etti. Böyle bir haberi uydurarak umuma açık bir yerde dile getiren bu olayı ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde haklarında kamuoyunu yanıltmaktan kanuni işlem başlatılacaktır."

Muntazeri, "Olayın bahsedildiği boyutta olduğuna ilişkin haberler kesinlikle yalan." ifadesini kullandı.

Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı.

Olayın duyulmasının ardından İranşehr Valilik binası önünde toplanan onlarca gösterici, suçluların yakalanarak idam edilmelerini istemiş, aksi halde kendi silahlarıyla suçlulara karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Sistan-Beluçistan Savcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar 3 kızın ailesinin konuyla ilgili şikâyette bulunduğu, olayın zanlısı 4 kişiden birinin gözaltına alındığı bildirildi.

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