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İran'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiği iddiası üzerine bir grup Beluç kadın olayı protesto etti

İSTANBUL (AA) - İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiği iddiası üzerine bir grup kadın olayı protesto etti.

Nevid Burhanzehi adlı gazeteci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İranşehr kaymakamlığı önünde bir grup kadının olayı protesto ettiğini duyurdu.

Burhanzehi, gösterilere ait fotoğrafları da hesabından paylaştı.

Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde, ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı.

Sistan-Beluçistan Savcılığından yapılan açıklamada şu ana kadar 3 kızın ailesinin konuyla ilgili şikayette bulunduğu, olayın zanlısı 4 kişiden 1'inin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İran Başsavcılığı internet sitesine konuşan Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri ise İranşehr'le ilgili iddiaları yalanlayarak, 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini kamuya açık yerlerde dile getiren kimseler hakkında soruşturma başlatılacağını belirtmişti.

Öte yandan Meclis Kadın Fraksiyonu Başkanı Pervane Selahşori ise olayın inkar edilmesinin mümkün olmadığını yargı ve İçişleri Bakanlığının olaya ilişkin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Tahran milletvekili ve Meclis Kadın Fraksiyonu Üyesi Pervane Mafi ise 41 kız çocuğuna tecavüz olayında faillerin idam edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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