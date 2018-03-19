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İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 23:14 | Son Güncelleme

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneyindeki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Dehdeşt kenti olan depremin yerel saatle 23.02'de, yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
iranda deprem Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti

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