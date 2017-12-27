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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 22:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 21.31'de meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

(AA)

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