İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 21.31'de meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
(AA)
Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi
Okul bahçesinde pompalı dehşet: 7 çocuk yaralı
Bakan'dan korkutan deprem açıklaması
ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle
Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!
MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!
Kıvrımlı modelden şaşırtan karar
Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt