İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?
Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda
5 kişinin yaralandığı kaza ‘şaka’ değil taciz çıktı
Bu olay Ankara'da yaşandı! 71 bin adet taş atıp çaya girdiler
İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum