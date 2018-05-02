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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 09:05 | Son Güncelleme

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İRAN

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