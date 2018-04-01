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İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Ülkenin batısında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kenti olan deprem yerel saatle 13.05'te, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İran medyasında yer alan haberlerde, depremde ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İRAN Kirmanşah

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