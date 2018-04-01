İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kenti olan deprem yerel saatle 13.05'te, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İran medyasında yer alan haberlerde, depremde ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.