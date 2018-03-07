İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kehnuc kenti olan deprem yerel saatle 18.16'da meydana geldi. Depremin yerin 28 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Yine aynı kentte 4 dakika sonra yerin 23 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.