İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kehnuc kenti olan deprem yerel saatle 18.16'da meydana geldi. Depremin yerin 28 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Yine aynı kentte 4 dakika sonra yerin 23 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.
Son dakika! Cerablus'ta bombalı araçla saldırı
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
Türk jetleri Cinderes'teki hedefleri bombalamaya başladı!
Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'
Terör örgütünün gerçek yüzü! Hafıza kartından çıktı!
Bu komiser bir başka! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı
Rusya'da helikopter düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum