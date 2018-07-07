İSTANBUL (AA) - İran'da geçen yıl meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin kabrine düzenlenen saldırılarla ilgili "terör örgütü DEAŞ üyesi" 8 kişi idam edildi.
Tahran Başsavcılığı Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin kabrine düzenlenen saldırılara yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 8 "DEAŞ üyesi" idam edildi.
Mahkeme, Mayıs ayında bu kişileri idam cezasına çarptırmıştı.
İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran 2017'de mecliste ve Humeyni'nin kabrinde eş zamanlı bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmiş, olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.
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