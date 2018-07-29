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İran'da akrep kaçakçısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

İran-Afganistan sınırında akrep kaçakçılığı yapan bir kadın gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Rezevi Eyaleti Çevre Koruma Müdürü Cevad Alipur, 10 akrebi Afganistan'a götürmek isteyen bir kadının gözaltına alındığını söyledi.

Söz konusu müdürlüğe ait internet sitesine göre, Alipur, Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesinde topladığı akrepleri Afganistan'a götürmek isteyen bir kadının sınırda yakalandığını belirtti.

Alipur, sağlık sektöründe kullanılmak üzere İran'da akrep avlamanın, çevre bakanlığının iznine tabi olduğunu kaydetti.

İran'da bu tür hayvanları izinsiz avlamanın 3 ile 5 milyon tümen arasında değişen para cezası ile 6 aya kadar hapis cezası bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akrep Horosan Rezevi İRAN kaçakçı

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