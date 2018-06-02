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İran'da askeri eğitim uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:25 | Son Güncelleme

İsfahan'da F-7 tipi askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düşerken, pilotlar paraşütle atlayarak kurtulmayı başardı

İSTANBUL (AA) - İran'ın İsfahan kentinde F-7 tipi askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü.

İran devlet televizyonu, İsfahan'dan eğitim uçuşu için havalanan İran Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 tipi askeri uçağın Hasanabad ilçesi yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Uçaktaki iki kişinin paraşütle atladığı, uçağın boş araziye düşmesiyle olayda can kaybının olmadığı belirtildi.

Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.

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f7 İRAN

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