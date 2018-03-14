İSTANBUL (AA) - İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 82 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Acil Durum Kurumu Başkanı Pirhüseyin Kulivend, Çarşamba Suri kutlamalarında başkent Tahran ile Zencan, Erdebil ve Kereç kentlerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, ülke genelinde 2 bin 82 kişinin ise yaralandığını söyledi.
İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar, her yıl İran'da onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.
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