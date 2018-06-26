İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında bulunan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Mircave kenti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 İran sınır muhafızının öldüğü bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece sınırdan İran topraklarına geçmek isteyen silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında Mircave kırsalında çatışma çıktı.
Çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybederken, saldırganlardan da 3'ünün öldürüldüğü diğerlerinin ise Pakistan topraklarına kaçtığı kaydedildi.
Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor
Bu halde basıldı! İçeride unutulduğunu iddia etti
Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek
24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama: Erdoğan ile Trump görüşecek
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak? (MEB, E-okul)
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum