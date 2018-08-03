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İran'da cuma imamından halka çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:53 | Son Güncelleme

Meşhed kenti Cuma İmamı Ahmed İlmulhuda, halkın, sorunlar karşısında hükümetin gerekli önlemleri almaması halinde sahneye çıkması gerektiğini belirtti

İran'ın Meşhed kenti Cuma İmamı Ahmed İlmulhuda, halkın, sorunlar karşısında hükümet ve meclisin gerekli önlemleri almaması halinde, sahneye çıkması gerektiğini söyledi.

Meşhed şehrinde cuma namazı sırasında halka hitap eden İlmulhuda, İran halkından protestolar sırasında ABD'li casusların isteği doğrultusunda hareket etmemelerini aksine hükümetin halkın sorunlarına seyircisiz kaldığı durumlarda sahneye çıkmalarını istedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre İlmulhuda, ABD casuslarının İran halkını, ülkedeki düzen karşısında pozisyon almaya zorladığını belirterek bunun sonucunda oluşacak yeni düzen için 'kan döküleceği' uyarısında bulundu.

Ülkede düzenlenen hayat pahalılığı protestolarının ABD casusları tarafından yönlendirilebileceğini ima eden İlmulhuda, halkın yanlış bir değerlendirmede bulunmaması gerektiğini dile getirirken ancak hükümetin sorunlara duyarsız kaldığı takdirde halkın sorumluluk almasını istedi.

İlmulhuda, İran'ın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ve ülkenin zayıf noktasının ekonomi olduğunu vurgulayarak, "Düşman zayıf noktamızı 'ekonomi' olarak görüyor." ifadesini kullandı.

İran ekonomisinin belirsizlik içerisinde olduğunun su götürmez bir gerçek olduğunun altını çizen İlmulhuda, halkın fakirleştikçe bu durumu daha iyi anladığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cuma İmamı Ahmed İlmulhuda İRAN Meşhed

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