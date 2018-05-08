İran'da DEAŞ kostümlü oyuncular korku saçtı

İSTANBUL (AA) - İran'da terör örgütü DEAŞ'ı konu alan sinema filminin tanıtım gösteriminde DEAŞ kostümlü oyuncular korku ve paniğe yol açtı.

İran'dan yayın yapan "entekhab" haber sitesine göre, başkent Tahran'daki Kuruş Sineması'nda terör örgütü DEAŞ konulu "Şam Vaktinde" adlı sinema filminin gösterimi öncesinde oyunculardan bazıları ellerinde sahte tüfekler ve DEAŞ kostümüyle fuayeye daldı.

Bir anda DEAŞ'lı teröristlerle karşı karşıya olduklarını düşünen İranlılar büyük korku yaşadı. Paniğe kapılan birçok kişi çığlıklarla kaçışırken, aralarında çocukların da bulunduğu seyircilerden bayılanlar oldu.

Söz konusu mizansen, filmi izlemeye gelenlerin büyük tepkisini çekti.

Filmin yönetmeni Hatemi Kiya, yaşananlardan dolayı izleyicilerden özür diledi.

