İran'da DEAŞ kostümlü oyuncular korku saçtı

İSTANBUL (AA) - İran'da terör örgütü DEAŞ'ı konu alan sinema filminin tanıtım gösteriminde DEAŞ kostümlü oyuncular korku ve paniğe yol açtı.
İran'dan yayın yapan "entekhab" haber sitesine göre, başkent Tahran'daki Kuruş Sineması'nda terör örgütü DEAŞ konulu "Şam Vaktinde" adlı sinema filminin gösterimi öncesinde oyunculardan bazıları ellerinde sahte tüfekler ve DEAŞ kostümüyle fuayeye daldı.
Bir anda DEAŞ'lı teröristlerle karşı karşıya olduklarını düşünen İranlılar büyük korku yaşadı. Paniğe kapılan birçok kişi çığlıklarla kaçışırken, aralarında çocukların da bulunduğu seyircilerden bayılanlar oldu.
Söz konusu mizansen, filmi izlemeye gelenlerin büyük tepkisini çekti.
Filmin yönetmeni Hatemi Kiya, yaşananlardan dolayı izleyicilerden özür diledi.
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı
Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Düğün öncesi gelinin kolu timsah yedi! Bunu gören damat...
Tüyleriniz diken diken olacak! Çocuklarını tabletle kandırıp...
Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum