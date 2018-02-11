İran'da devrimin 39. yıl dönümü

TAHRAN (AA) - İran devriminin 39. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin değişik kentlerinde kutlama törenleri düzenlendi.
Törenlere Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer devlet yetkililerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı.
Törenlerde ABD, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhine sloganlar atıldı, bu ülkeleri hedef alan yazıların bulunduğu dövizler taşındı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasının da taşındığı törenlerde, ABD ve İsrail bayrakları ateşe verildi.
İran'da her yıl 1 Şubat'ta başlayan devrim kutlamaları 11 Şubat'ta resmi törenle son buluyor.
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