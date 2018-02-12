HABER

İran'da devrimin 39. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 00:13 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye tebrik telgrafı gönderdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'ye, İran devrimin 39. yıl dönümü dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, Buteflika, İran devriminin 39. yılı dolayısıyla Ruhani'ye gönderdiği telgrafta, "Bu münasebeti, iki kardeş ülkenin farklı alanlardaki seçkin dostluk ve iş birliği ilişkisinin daha da derinleşmesinden duyacağımız memnuniyeti ifade için bir fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin karşılıklı maslahatlarına hizmet etmek, halkların talepleri ile umutlarını gerçekleştirmek için İran ve Cezayir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve en üst seviyeye taşınması konusundaki azmini vurgulayan Buteflika, şunları kaydetti:

"Cezayir halkı, hükümeti ve kendi adıma en içten ve samimi tebriklerimi iletiyorum. Sizin aracılığınızla değerli kardeşim Ayetullah Ali Hamaney'e kardeşlik temennilerim ile dostane duygularımı gönderiyorum."

İran'da her yıl 1 Şubat'ta başlayan devrim kutlamaları 11 Şubat'ta resmi törenle son buluyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir İRAN ruhani

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü iş adamının oğluna şok suçlama! Kamera kayıtları ele verdi

Ünlü iş adamının oğluna şok suçlama! Kamera kayıtları ele verdi

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Hanedana vatandaşlık sözü

Hanedana vatandaşlık sözü

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 12 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Kadir İnanır yoğun bakımda

Kadir İnanır yoğun bakımda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.