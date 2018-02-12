İran'da devrimin 39. yıl dönümü

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'ye, İran devrimin 39. yıl dönümü dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, Buteflika, İran devriminin 39. yılı dolayısıyla Ruhani'ye gönderdiği telgrafta, "Bu münasebeti, iki kardeş ülkenin farklı alanlardaki seçkin dostluk ve iş birliği ilişkisinin daha da derinleşmesinden duyacağımız memnuniyeti ifade için bir fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin karşılıklı maslahatlarına hizmet etmek, halkların talepleri ile umutlarını gerçekleştirmek için İran ve Cezayir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve en üst seviyeye taşınması konusundaki azmini vurgulayan Buteflika, şunları kaydetti:

"Cezayir halkı, hükümeti ve kendi adıma en içten ve samimi tebriklerimi iletiyorum. Sizin aracılığınızla değerli kardeşim Ayetullah Ali Hamaney'e kardeşlik temennilerim ile dostane duygularımı gönderiyorum."

İran'da her yıl 1 Şubat'ta başlayan devrim kutlamaları 11 Şubat'ta resmi törenle son buluyor.