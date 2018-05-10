"İran'da Dini Düşüncede Yenilik Arayışları" paneli

Prof. Dr. Onat, yenilik arayışlarının İslam coğrafyasının her noktasında var olduğunu belirterek, "Din anlayışında neler değişir neler değişmez pek çok mesele gündeme geldi, sorun biraz konuşuldu ancak çözülemedi. Mevcut din anlayışıyla ileri gitmek mümkün değildir." dedi.

Müslümanların birbirini anlamadığını, bunun İslam aleminin en büyük sorunlarından olduğunu ifade eden Onat, "İster Şii olsun ister Sünni ister Zahiri ister Batıni olsun İslam coğrafyasında akan kanın durması gerekiyor. Bu kan aktığı müddetçe söylenenlerin karşılığı olmayacak. Neden Müslümanlar birbirlerini anlama ihtiyacı hissetmiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Onat, dinde yeni arayışlar olacaksa hadis ve sünneti inkar etmeden hadislere Hazreti Peygamber'in bakışıyla yeniden yaklaşılması gerektiğini söyleyerek, "Kur'an kendisinden başka hiçbir kaynağın kendisiyle eş değerde tutulmasına izin vermiyor. Müslümanların bir kısmı peygamberin hadislerini vahiy olarak değerlendiriyorlar. İslam'ın yaşanılabilir bir din olduğunu kanıtlamak için bu konuda da çaba göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

İran'daki rejimin temelini oluşturan Velayet-i Fakih teorisini anlatan Prof. Dr. Üstün ise şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği üzere 79'da İran'da ihtilal oldu ve yeni rejim tesis edildi. Bunun temellerini de Velayet-i Fakih oluşturdu. 19 Ağustos 1979'dan bu yana Velayet-i Fakih İran'da anayasal bir yapı olarak ortaya çıktı. Ancak Velayet-i Fakih'teki 'ümmetin sorumluluğu fakihin uhdesindedir' ifadesi bugüne kadar hep tartışıldı. Fakihin uhdesinde denilince hangi fakih sorusu ortaya çıkıyor. Bir sürü müctehid var ve arasından bir tane seçmek zorundasınız çünkü Şii bir mümin mutlaka bir müctehidi taklit etmek zorundadır."