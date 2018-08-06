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İran'da "döviz piyasasında manipülasyon" gerekçesiyle 45 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

İran'da "döviz piyasasında manipülasyon" gerekçesiyle 45 kişi tutuklandı

İran'da döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 45 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Yargı Erki Başkanvekili ve Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, bugüne kadar döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon yaptıkları tespit edilen 45 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının kefaletle serbest bırakıldığını aktaran Ejei, "Bir kaç soruşturma dosyası kapsamında şu ana kadar 45 kişi tutuklandı." dedi.

Ejei, söz konusu kişiler hakkında en kısa zamanda mahkeme sürecinin işleyeceğini belirtti.

İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi, dün, "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Irakçi, yolsuzluğa karıştığı ileri sürülerek cumartesi günü görevden alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
döviz piyasası İRAN manipülasyon

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