HABER

İran'da düşen jetin kayıp pilotu Beril Gebeş'in babası: Arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

İran'da düşen jetin kayıp pilotu Beril Gebeş'in babası Mehmet Vasif Gebeş, ”Arama çalışmaları yeniden başladı” dedi.

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)

İran'da düşen jetin kayıp pilotu Beril Gebeş'in babası Mehmet Vasif Gebeş, ”Arama çalışmaları yeniden başladı” dedi.

İran’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş’in babası Mehmet Vasif Gebeş ilk kez konuştu. Emekli pilot Mehmet Vasif Gebeş,” Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir. Arama çalışmaları yeniden başladı. İnanın bana her soru kızımı hatırlatıyor” dedi.

'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Macron telefonu

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Macron telefonu

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.