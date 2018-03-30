- İRAN'DA DÜŞEN JETİN KAYIP PİLOTU BERİL GEBEŞ'İN BABASI: ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Haber; Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)
İran'da düşen jetin kayıp pilotu Beril Gebeş'in babası Mehmet Vasif Gebeş, "Arama çalışmaları yeniden başladı" dedi.
İran’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş’in babası Mehmet Vasif Gebeş ilk kez konuştu. Emekli pilot Mehmet Vasif Gebeş, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir. Arama çalışmaları yeniden başladı. İnanın bana her soru kızımı hatırlatıyor" diye konuştu.
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