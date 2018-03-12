İran’da düşen jette kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf dikkat çekti. Uslu’nun son paylaşımında ’melek tablosu’ndaki kadının yerine fotomontajla kendi yüzünü koyduğu görüldü.

İran’da düşen jette kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu’nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Uslu’nun sosyal medya üzerinden son paylaşımı bir ’melek tablosu’ oldu. Uslu bu paylaşımında ’melek tablosu’ndaki kadının yerine fotomontajla kendi yüzünü koyduğu görüldü.

Uslu’nun sosyal medya künyesinde yazan, "Dünyaya bu gelişimi saymayın bu bir prova. Beni birde öteki gelişimde görün ayakta alkışlayacaksınız" ifadeleri ise yürekleri burktu.