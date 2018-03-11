İran'da düşen özel Türk uçağı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçağa ait enkazın olduğu bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiği bildirildi.
AA muhabirine konuşan İran Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, uçağın düştüğü bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiğini söyledi.
Dağlık bölgede düşen uçakta patlama olduğuna işaret eden Fethi, olumsuz hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini de ifade etti.
Öte yandan, Tesnim Haber Ajansına konuşan Kiyar Kaymakamı Kademali Merdani, bölgedeki kar ve sağanak yağışın çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, uçağın düştüğü bölgeye gitmek üzere 50 kişilik dağcı ekibinin hazırlandığını aktardı.
Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk uçağının düşmesi nedeniyle üzüntülerini bildirdi.
Akşam saatlerinde İstanbul'a gitmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
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