İran'da düşen özel Türk uçağı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın enkazına bölge halkının ulaştığı bildirildi.
İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, bölge halkının uçağın enkazına ulaştığını söyledi.
Uçağın dağa çarpmasıyla yandığını belirten Halidi, 11 yolcunun cesetlerinin belirlenmesi için DNA testine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
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